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Бизнес

Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи

Дорогие кыргызстанцы!

В пик борьбы с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике и во всем мире мы понимаем, что справиться с этой напастью мы можем только вместе, сплотившись и объединив наши силы.

Только совместные усилия помогут быстрее избавиться от вируса. В это время все, от самых простых людей до крупных компаний и бизнесменов, готовы поддержать государство во благо здоровья нашей страны. Мы не остаемся в стороне! Помимо регулярно оказываемой гуманитарной помощи простым жителям, медикам, волонтерам, силовикам и другим нуждающимся, «АКНЕТ» стремится также улучшить уровень оказываемых медицинских услуг.

Вчера, 11 августа, руководство компании «АКНЕТ» лично вручило полностью оборудованную машину скорой медицинской помощи и 10 кислородных концентраторов Министерству здравоохранения Кыргызской Республики. Данная инициатива направлена на поддержание населения нашей страны в борьбе с COVID-19. Мы справимся только вместе!

Выражаем глубокую благодарность нашим доблестным медикам за отвагу и высокий уровень профессионализма.

Низкий поклон и уважение!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162254/
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