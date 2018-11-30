Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте

Тридцатого ноября 2018 года состоялось официальное открытие модернизированного административного здания Кара-Балтинской эксплуатационной газовой службы филиала «Чуйгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Т.Абдраимов, первый заместитель главы администрации Жайылского района Н.Алымбаев, генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан» Б.Абилдаев, сотрудники компании и ветераны газовой промышленности.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов выразил благодарность руководству «Газпром Кыргызстан» от имени жителей Чуйской области: «Весь мир сейчас отказывается от угля и переходит на газ. И мы выражаем вам благодарность за то, что вы строите новые газопроводы, обеспечивая потребителей бесперебойным газом. Большое спасибо генеральному директору «Газпром Кыргызстан» Болоту Абилдаеву, уверен, что в будущем вы реализуете и другие значимые проекты в нашей стране».

Привлечение инвестиций «Газпрома» — это для Кыргызстана огромная и важная работа, потому что экологическое будущее страны за природным газом. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов

За вклад в развитие экономики Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов наградил генерального директора «Газпром Кыргызстан» Болота Абилдаева знаком почета «Кеменгер».

В своей поздравительной речи генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев подчеркнул, что на севере страны практически не осталось ни одного административного здания, которое не было бы улучшено и реконструировано: «Уважаемые коллеги, уважаемые жители Кара-Балты, хотел бы поздравить вас с новосельем, мы сегодня открываем еще один офис, в рамках той программы, которую мы реализуем по улучшению изменений в газовой отрасли страны и создания благоприятных условий для абонентов и сотрудников компании. Основная задача нашей компании — максимальная газификация всей республики.

В целом по распределительным сетям в жилмассивах за эти два года было проложено 400 километров труб, из них 185 километров приходится на долю Чуйской области».

В газовую инфраструктуру Чуйской области мы инвестировали 7,5 миллиарда сомов. Благодаря проделанной работе за эти два года по Чуйской области мы охватили порядка 8 тысяч домовладений, в последующие два года мы планируем газифицировать 30 тысяч домовладений. Генеральный директор ОсОО «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев

Генеральный директор отметил, что уровень газификации республики уже доведен с 22 до 30 процентов, в планах компании увеличить долю газификации страны до 65-70 процентов. Помимо обновления административных зданий, по линии инвестирования поступает и специализированная газовая техника. К концу 2018 года поступит дополнительно 90 единиц спецтехники, такое количество специализированного транспорта в истории газовой отрасли страны будет использовано впервые.

Генеральный директор поблагодарил губернатора Чуйской области, представителей местных властей и сотрудников компании, пожелав всем плодотворной работы и благополучия.

Реконструкция Кара-Балтинской газовой эксплуатационной службы

Благодаря инвестиционной программе «Газпром Кыргызстан» полностью реконструировано здание постройки 1973 года.

В обновленном административном здании для потребителей газа созданы максимально комфортные условия: уютный абонентский зал, кассы для приема платежей.

Реконструкция позволила потребителям природного газа быстро и эффективно решать все вопросы, связанные с газоснабжением. Стоимость реконструкции составила 28 миллионов сомов.

Значимый Кара-Балтинский производственный участок снабжает природным газом более 5 тысяч жителей города и крупные промышленные предприятия, среди которых сахарный завод «Каинды-Кант», стекольный завод «Два Союза», бюджетные организации и учебные комплексы.

Суточная потребность населения и организаций составляет 33 тысячи кубических метров, промышленных предприятий — 108 тысяч кубических метров.

Филиал «Чуйгаз» обслуживает свыше 33 тысяч населения и 255 юридических потребителей природного газа, газовая служба «Кара-Балта» поставляет природный газ свыше 5 тысячам жителей города и 29 юридическим потребителям. Состав сотрудников по Чуйской области — 304 человека, в Кара-Балте задействовано 32 человека.

Общая сумма инвестиций в систему газоснабжения по Чуйской области составила 7,5 миллиарда сомов.

В настоящее время в области проводится реконструкция газопровода-отвода «Бишкек — Кант — Токмок и ГРС «Токмок». Протяженность трассы составляет 62 километра. Ввод объекта планируется в 2019 году.

В планах компании на 2019-2020 годы выполнение строительно-монтажных работ по газификации следующих населенных пунктов: город Кара-Балта, села Романовка, Гавриловка, Александровка, Беловодское, Ак-Суу, Кара-Жыгач, Беш-Кунгей.