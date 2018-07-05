20:00
USD 68.19
EUR 79.39
RUB 1.08
Агент 024

Siri перебила министра обороны Великобритании во время речи о Сирии

На заседании в палате общин парламента Великобритании Siri перебила министра обороны. Видеозапись конфуза появилась накануне в Интернете.

Siri среагировала на слово «Сирия». Когда Уильямсон заговорил о борьбе с терроризмом, Siri тут же подключилась: «Вот что я нашла в Интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает...»

«Человека вообще-то редко перебивает его собственный телефон», — засмеялся министр. Однако отключил телефон и бросил его в карман. Лишь после того как парламентарии закончили веселиться, Уильямсон продолжил свое выступление.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Россиянин попытался уплыть в Японию на самодельной лодке
Иран обвинил Израиль в похищении облаков
Письмо от покойной матери нашло адресата через 11 лет
Австралиец нашел бутылку с посланием с острова Бора-Бора
В Норильске прошел «кровавый» дождь
Как в кино. Французский грабитель сбежал из тюрьмы на вертолете
Владелица книжной лавки в Англии одним сообщением в Twitter подняла продажи
Гиперреалистичные картины 11-летнего мальчика из Нигерии удивляют художников
Девочка из Японии отжигает на ударной установке. Даже Роберт Плант впечатлен
О мужских странностях. В США пассажир выпрыгнул из самолета в одних трусах
Популярные новости
Чиновников призывают к&nbsp;ответу. У&nbsp;здания Генпрокуратуры проходит пикет Чиновников призывают к ответу. У здания Генпрокуратуры проходит пикет
Иностранцы в&nbsp;шоке от&nbsp;инфраструктуры пограничного поста &laquo;Ак-Жол&raquo; Иностранцы в шоке от инфраструктуры пограничного поста «Ак-Жол»
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; одновременно скопилось 900 человек В аэропорту «Манас» одновременно скопилось 900 человек
Топчаны в&nbsp;ущельях. Кто дает разрешение на&nbsp;их&nbsp;установку Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку
Бизнес
10&nbsp;ГБ Интернета В&nbsp;ПОДАРОК при заказе смартфона на&nbsp;OSTORE.KG 10 ГБ Интернета В ПОДАРОК при заказе смартфона на OSTORE.KG
Исламский финансовый центр &laquo;Бакай Банка&raquo; предлагает выгодную сделку&nbsp;&mdash; мурабаха Исламский финансовый центр «Бакай Банка» предлагает выгодную сделку — мурабаха
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила первых победителей aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила первых победителей aкции «Действуй, побеждай!»
Выгодные интернет-опции от&nbsp;MegaCom Выгодные интернет-опции от MegaCom