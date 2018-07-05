Siri перебила министра обороны Великобритании во время речи о Сирии

На заседании в палате общин парламента Великобритании Siri перебила министра обороны. Видеозапись конфуза появилась накануне в Интернете.

Siri среагировала на слово «Сирия». Когда Уильямсон заговорил о борьбе с терроризмом, Siri тут же подключилась: «Вот что я нашла в Интернете по запросу «Сирия». Сирийская демократическая армия, которую поддерживает...»

«Человека вообще-то редко перебивает его собственный телефон», — засмеялся министр. Однако отключил телефон и бросил его в карман. Лишь после того как парламентарии закончили веселиться, Уильямсон продолжил свое выступление.