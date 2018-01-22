Установка видеокамер в Бишкеке — личная инициатива домкомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

Он прокомментировал публикацию о сборах денег с горожан на обслуживание видеокамер в рамках проекта «Умный город».

«Это не инициатива государства, мэрии или акимиата, а лично домкома, которая неправильно поняла программу «Умный город» и неправильно все изложила в объявлении. Домком новый, недавно избранный. Два-три года назад их соседи сами установили видеокамеры в подъездах и вокруг дома. Если жители дома № 12 на улице Гоголя также поддержат идею домкома, то могут установить видеонаблюдение в целях безопасности. Так делают многие дома», — пояснил Самарбек Болотбеков.

Он подчеркнул, что это никак не связано с «Умным городом».