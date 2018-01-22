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Власть

Правительство уверяет, что никаких сборов в рамках «Умного города» не будет

Правительство Кыргызстана уверяет, что никаких сборов в рамках «Умного города» не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в кабинете министров.

В правительстве отметили, что не имеют отношения к распространенному объявлению о том, что за обслуживание камер видеонаблюдения будет взиматься ежемесячная абонентская плата с жителей Бишкека.

Скорее, это чья-то шутка или провокация. В рамках проекта «Умный город» никаких денежных сборов не предусмотрено.

Правительство Кыргызстана
Напомним, в Бишкеке, в частности на улице Гоголя, 12, появились объявления о сборе абонентской платы в 25 сомов.
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