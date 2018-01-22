Правительство уверяет, что никаких сборов в рамках «Умного города» не будет

Правительство Кыргызстана уверяет, что никаких сборов в рамках «Умного города» не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в кабинете министров.

В правительстве отметили, что не имеют отношения к распространенному объявлению о том, что за обслуживание камер видеонаблюдения будет взиматься ежемесячная абонентская плата с жителей Бишкека.

Скорее, это чья-то шутка или провокация. В рамках проекта «Умный город» никаких денежных сборов не предусмотрено. Правительство Кыргызстана