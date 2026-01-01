Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в 12 фотографиях читателей 24.kg

Весь прошлый год мы с помощью наших читателей создавали рубрику «Мгновения жизни», восхищаясь красотами нашего Кыргызстана. В редакцию присылали сотни фотографий и видео из разных уголков республики, поэтому нам очень сложно было отобрать всего лишь 12 снимков. И это не рейтинг, а просто фотографии, которые очень понравились

Надеемся, в наступившем 2026 году наши постоянные и новые авторы продолжат путешествовать по Кыргызстану, а мы порадуем читателей красивыми фотографиями и видео. И еще раз всех с Новым годом!

1 Зимняя Чолпон-Ата. Фото Нурбека Саруева

2 Рассвет, БЧК. Фото Алика Машанло

3 Летний Иссык-Куль. Фото Озгоруша Исмаилова

4 Кашка-Суу. Фото Ильи Шипулина

5 Иссык-Куль, село Чон-Жаргылчак. Фото Билима Ажибекова

6 Закат в Сокулуке. Фото Сонунбека Мурзабекова

7 Закат на Иссык-Куле. Фото Евгения Липкина

8

Озеро Кара-Камыш. Фото Тыныча Азаматова и Мээрим Осмоналиевой

9 «Кровавая» луна. Фото Сергея Ханова

10 Закат в Кара-Балте. Фото Асель Исаевой

11 Река Турген. Фото Бактыбека Мейманбекова

12 Озеро Тулпар-Куль. Фото Таштемир уулу Алмаза

