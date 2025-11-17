Мэрия Бишкека оштрафовала компанию, из-за которой женщина упала и сломала ногу

Компанию «Газспецмонтаж» оштрафовали на 23 тысячи сомов за отсутствие освещения и ограждающей ленты на месте ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, в Бишкеке женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы — упала в яму. Пострадавшей 66 лет, работает учителем в школе № 38. Рабочий день начинается в 7.30, и педагог приходит на работу заранее, добираясь до учебного заведения в темное время суток.

Мэрия сообщила, что представителям компании «Газспецмонтаж» провели разъяснительные работы по соблюдению требований при проведении ремонтных работ, в частности, об обязательной установке освещения и ограждающей ленты.

Фото пресс-службы мэрии

Однако позже, через несколько дней, рабочие вскрыли тротуарную часть, при этом отсутствовало как освещение, так и ограничительные сигнальные ленты.

За нарушение требований производства работ на дорогах и в населенных пунктах, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, компанию оштрафовали на 23 тысячи сомов.

Компании выдали предписание — установить оградительные ленты и освещение в целях безопасности горожан.