17:44
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Агент 024

Мэрия Бишкека оштрафовала компанию, из-за которой женщина упала и сломала ногу

Компанию «Газспецмонтаж» оштрафовали на 23 тысячи сомов за отсутствие освещения и ограждающей ленты на месте ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, в Бишкеке женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы — упала в яму. Пострадавшей 66 лет, работает учителем в школе № 38. Рабочий день начинается в 7.30, и педагог приходит на работу заранее, добираясь до учебного заведения в темное время суток.

Мэрия сообщила, что представителям компании «Газспецмонтаж» провели разъяснительные работы по соблюдению требований при проведении ремонтных работ, в частности, об обязательной установке освещения и ограждающей ленты.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Однако позже, через несколько дней, рабочие вскрыли тротуарную часть, при этом отсутствовало как освещение, так и ограничительные сигнальные ленты.

За нарушение требований производства работ на дорогах и в населенных пунктах, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, компанию оштрафовали на 23 тысячи сомов.

Компании выдали предписание — установить оградительные ленты и освещение в целях безопасности горожан.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/351209/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
За девять месяцев 2025 года 51 человек погиб на производстве в Кыргызстане
Образовался вакуум. Федерация профсоюзов о защите прав трудящихся
Несчастный случай на производстве. Права иностранных работников в КР защищены
Бишкекчане просят заделать яму на улице Шукурова. В ней застревают машины
В Майлуу-Суу утонул мальчик. Прокуратура возбудила дело на местный «Водоканал»
Рядом дети. Бишкекчанин просит закопать опасный котлован на улице Жунусалиева
В новостройке «Ак-Ордо 1» подросток упал в яму
Жители села Садового Чуйской области пожаловались на бездействие айыл окмоту
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бьют и&nbsp;вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в&nbsp;конфликт школьников Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у&nbsp;школы в&nbsp;Бишкеке Нет освещения. Женщина сломала ногу из-за разрытого тротуара у школы в Бишкеке
Второй случай за&nbsp;неделю: в&nbsp;Бишкеке частники вновь повредили водопровод Второй случай за неделю: в Бишкеке частники вновь повредили водопровод
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
17 ноября, понедельник
17:43
«Две доски с крышей»: отсутствие нормальных туалетов в КР отпугивает туристов «Две доски с крышей»: отсутствие нормальных туалетов в ...
17:26
Мэрия Бишкека оштрафовала компанию, из-за которой женщина упала и сломала ногу
17:11
Россия снимет комедийный сериал о войне в Украине
17:08
Кабмин КР предлагает ввести годовой контроль за сильнодействующими веществами
17:04
В Минэкономики обсудили поддержку швейной отрасли и доступ продукции в РФ