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Агент 024

Оказывается, он реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции «Белого дома»

«Белый дом» приводят в порядок, и оказалось, что он реально белый — его сейчас отмывают от многолетней грязи и пыли, сообщил 24.kg читатель и прислал в редакцию фото.

На снимках видна разница между уже приведенными в порядок частями здания и оставшейся для уборки.

Напомним, «Белый дом», в котором сейчас располагается Жогорку Кенеш, с 1 мая закрыли на ремонт.

Помимо внешних строительных работ планируется провести реконструкцию и внутри. Депутатам обновят большой зал заседаний, который будет оснащен современной техникой.

В этом году также проведут обновление брусчатки вокруг исторического здания, благоустроят прилегающую территорию и посадят новые деревья.

Здание пострено в 1985 году для Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР и республиканского Совета министров Киргизской ССР.

Проект создали сотрудники института «Фрунзегорпроект». Главными архитекторами были Урмат Алымкулов, Александр Зусик, Рафгат Мухамадиев, Олег Лазарев и Сапарбек Султанов.

Прототипом послужило здание Госплана в Москве, в котором сейчас располагается Государственная дума России.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/331892/
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