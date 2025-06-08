Оказывается, он реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции «Белого дома»

«Белый дом» приводят в порядок, и оказалось, что он реально белый — его сейчас отмывают от многолетней грязи и пыли, сообщил 24.kg читатель и прислал в редакцию фото.
На снимках видна разница между уже приведенными в порядок частями здания и оставшейся для уборки.
Напомним, «Белый дом», в котором сейчас располагается Жогорку Кенеш, с 1 мая закрыли на ремонт.
Помимо внешних строительных работ планируется провести реконструкцию и внутри. Депутатам обновят большой зал заседаний, который будет оснащен современной техникой.
В этом году также проведут обновление брусчатки вокруг исторического здания, благоустроят прилегающую территорию и посадят новые деревья.
Здание пострено в 1985 году для Центрального комитета Коммунистической партии Киргизской ССР и республиканского Совета министров Киргизской ССР.
Проект создали сотрудники института «Фрунзегорпроект». Главными архитекторами были Урмат Алымкулов, Александр Зусик, Рафгат Мухамадиев, Олег Лазарев и Сапарбек Султанов.
Прототипом послужило здание Госплана в Москве, в котором сейчас располагается Государственная дума России.
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