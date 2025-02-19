Чудаки парковки. На проспекте Жибек Жолу мешают авто, стоящие на полосе движения

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«У меня и соседей вопрос, как можно тут пройти? Перегородили пешеходную часть, а с боков остатки снега с глиной», — написала жительница столицы.
«На улицах Мамбетова и 7 Апреля нужны эвакуаторы. УПСМ, примите, пожалуйста, меры», — прокомментировал фото читатель.
Там же машину оставили на разметке пешеходного перехода. «На перекрестке бардак!» — написал очевидец.
Вот так некоторые паркуются на тротуаре.
Другие водители ставят авто вторым рядом, закрывая выезд с парковки.
«Каждый день стоят по 10 машин на полосе поворота направо на проспекте Жибек Жолу, в районе Орозбекова», — пожаловался бишкекчанин.
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