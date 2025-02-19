Чудаки парковки. На проспекте Жибек Жолу мешают авто, стоящие на полосе движения

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«У меня и соседей вопрос, как можно тут пройти? Перегородили пешеходную часть, а с боков остатки снега с глиной», — написала жительница столицы.

«На улицах Мамбетова и 7 Апреля нужны эвакуаторы. УПСМ, примите, пожалуйста, меры», — прокомментировал фото читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Там же машину оставили на разметке пешеходного перехода. «На перекрестке бардак!» — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так некоторые паркуются на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другие водители ставят авто вторым рядом, закрывая выезд с парковки.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Каждый день стоят по 10 машин на полосе поворота направо на проспекте Жибек Жолу, в районе Орозбекова», — пожаловался бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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