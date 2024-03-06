Чудаки парковки. Некоторые нарушители заезжают на тротуары и газоны

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Койбагарова, в районе пересечения с переулком Тобольским, машины ставят прямо на тротуаре. С коляской проехать просто невозможно, да и просто пройти сложно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова также паркуются на тротуаре.

Чтобы поставить авто, водители едут по тротуару среди идущих по нему людей.

Этот автомобиль стоял вторым рядом, закрывая полосу движения.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На газон на улице Абдумомунова заехал автолюбитель на «Субару».

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