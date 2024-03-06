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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые нарушители заезжают на тротуары и газоны

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Койбагарова, в районе пересечения с переулком Тобольским, машины ставят прямо на тротуаре. С коляской проехать просто невозможно, да и просто пройти сложно.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова также паркуются на тротуаре.

Чтобы поставить авто, водители едут по тротуару среди идущих по нему людей.

Этот автомобиль стоял вторым рядом, закрывая полосу движения.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На газон на улице Абдумомунова заехал автолюбитель на «Субару».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/288381/
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