Чудаки парковки. Тротуары в Бишкеке превращают в стоянки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода. Машины загораживают проход для пешеходов и закрывают обзор автолюбителям.
На улице Джунусалиева автомашиной закрыли выход со двора. Пройти с коляской было невозможно.
Некоторые тротуары в Бишкеке превращают в стоянки.
Есть и любители парковаться на остановках.
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