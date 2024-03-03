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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Тротуары в Бишкеке превращают в стоянки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода. Машины загораживают проход для пешеходов и закрывают обзор автолюбителям.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Джунусалиева автомашиной закрыли выход со двора. Пройти с коляской было невозможно.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые тротуары в Бишкеке превращают в стоянки.

Есть и любители парковаться на остановках.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287867/
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