Чудаки парковки. Тротуары в Бишкеке превращают в стоянки

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Турусбекова паркуются на разметке пешеходного перехода. Машины загораживают проход для пешеходов и закрывают обзор автолюбителям.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Джунусалиева автомашиной закрыли выход со двора. Пройти с коляской было невозможно.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Некоторые тротуары в Бишкеке превращают в стоянки.

Есть и любители парковаться на остановках.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.