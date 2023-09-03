Чудаки парковки. Парк возле Аламединского рынка превратили в стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Владелец этого авто закрыл въезд на площадку Института кардиологии.
На пересечении бульвара Эркиндик и улицы Чокморова машина стояла на разметке пешеходного перехода.
На улице Куренкеева постоянно оставляют машины на тротуаре.
«Владелец авто в микрорайоне «Тунгуч», 57 наглым образом перекрыл дорогу. Можно ли его привлечь к ответственности?» — спрашивает очевидец.
«Это парк возле Аламединского рынка. Его почти застроили, а на оставшейся части парковка», — отметил автор фото.
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