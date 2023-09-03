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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Парк возле Аламединского рынка превратили в стоянку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Владелец этого авто закрыл въезд на площадку Института кардиологии.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении бульвара Эркиндик и улицы Чокморова машина стояла на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Куренкеева постоянно оставляют машины на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Владелец авто в микрорайоне «Тунгуч», 57 наглым образом перекрыл дорогу. Можно ли его привлечь к ответственности?» — спрашивает очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Это парк возле Аламединского рынка. Его почти застроили, а на оставшейся части парковка», — отметил автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/273926/
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