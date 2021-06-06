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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится выходить на дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Фото нарушителя прислал водитель троллейбуса. «Если бы этих водителей хоть как-то наказывали», — прокомментировал он снимок.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один горе-водитель заехал на остановку общественного транспорта в 5-м микрорайоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуарах также много машин, которые мешают пешеходам. Не раз жаловались на припарковавшихся возле Минздрава.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Токмаке водитель оставил авто на проходе. Чтобы обойти машину, приходилось выходить на дорогу.

Опасно ходить и возле рынка «Мадина». «Невозможно пройти без риска для жизни. Почему разрешают платные стоянки на тротуаре и остановках? Ждут, когда кого-нибудь собьют?» — написал автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196173/
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