Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, не думая о пешеходах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На бульваре Эркиндик бус продажи кофе перегородил пешеходный переход и считает это нормальным. Очередной чудак», — написал бишкекчанин.
Еще один нарушитель оставил машину на тротуаре. «Главное, в тени припарковался», — прокомментировал фото автор.
Машины, заезжающие на велодорожку, на улице Абдрахманова (выше Горького) не редкость. Одну из них нам прислали два разных читателя.
Ставят автомашины, загораживая проход людям, и в Балыкчи. «Всегда такая проблема, на тротуарах паркуются постоянно. Это улица Океева», — написал житель, отправивший снимки сразу нескольких нарушителей.
Возле «Белого дома» паркуются под знаком «Стоянка запрещена». Явно эти автолюбители не собираются уезжать в скором времени.
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