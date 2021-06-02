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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, не думая о пешеходах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На бульваре Эркиндик бус продажи кофе перегородил пешеходный переход и считает это нормальным. Очередной чудак», — написал бишкекчанин.

Еще один нарушитель оставил машину на тротуаре. «Главное, в тени припарковался», — прокомментировал фото автор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Машины, заезжающие на велодорожку, на улице Абдрахманова (выше Горького) не редкость. Одну из них нам прислали два разных читателя.

Ставят автомашины, загораживая проход людям, и в Балыкчи. «Всегда такая проблема, на тротуарах паркуются постоянно. Это улица Океева», — написал житель, отправивший снимки сразу нескольких нарушителей.

Возле «Белого дома» паркуются под знаком «Стоянка запрещена». Явно эти автолюбители не собираются уезжать в скором времени.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196135/
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