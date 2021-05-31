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Агент 024

В Бишкеке предприниматель построил магазин прямо на тротуаре

В Бишкеке на пересечении улиц Широкой и Керамической предприниматель построил магазин прямо на тротуаре. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, из-за отсутствия тротуара детей чуть не сбила машина.

«Вот так они огородили участок, где был расположен тротуар. Для пешехода теперь здесь нет дороги. В прошлый раз машина чуть не сбила двоих детей. Также предприниматель незаконно начал строительство на участке, который был предназначен для детской площадки. На этом участке проводится мораторий, но здесь уже самовольно строят дом», — рассказал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195802/
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