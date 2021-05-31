Смог в Бишкеке. Дым со стройки на Ахунбаева не посчитали нарушением

По информации санитарно-экологической инспекции, факт сжигания запрещенных предметов на стройке на улице Ахунбаева не подтвердился. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Что они понимают под «запрещенными предметами», в мэрии не уточнили, но добавили, что инспекторы провели разъяснительную работу о недопущении их сжигания.

А в это время жители ближайшего дома сообщают, что как дымило на весь район, так и дымит. Только теперь с другой стороны стройки. «Во дворе воняет, окна невозможно открыть», — написал он.

Напомним, ранее читатель рассказал, что на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева из-за дыма со стройки нечем дышать.