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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Автомобилисты просят заасфальтировать яму на улице Шопокова

Автомобилисты просят заасфальтировать яму на улице Шопокова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что дорожное полотно меняли несколько лет назад. «Но уже появились ямы. Одна из них недалеко от пересечения с улицей Киевской», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Глубокая яма появилась на улице Шопокова. Несколько лет назад там заменили дорожное полотно

Читатель добавил, что ямы появились и на отрезке напротив ГУМа. «Его также ремонтировали несколько лет назад», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/190887/
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