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Сюжет: Проблемные маршрутки

Водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения в Бишкеке

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Ибраимова водитель буса нарушил несколько Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, машина со второй полосы подрезала другой автомобиль и на красный свет выехала за стоп-линию. «Мне кажется, этого достаточно уже, чтобы его лишить прав на вождение. В последнее время маршрутки совсем озверели. Что происходит, вообще?» — написал горожанин.

На улице Московской автолюбитель выехал на полосу для общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187666/
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