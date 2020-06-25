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Агент 024

Из года в год. Листва на дубах в Бишкеке уже пожелтела

В Бишкеке листва на дубах вновь начала рано желтеть. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Фото сделаны на проспекте Айтматова, возле парка «Ынтымак». Но такая ситуация во всем городе. Каждый год одна и та же история. Неужели не могут бороться с вредителем еще с весны?!» — написал он.

Напомним, вспышка заболеваемости дубов произошла в 2011 году. С тех пор агрономы не могут справиться с минирующим пилильщиком. В МП «Зеленстрой» неоднократно отмечали, что это завезенный вредитель. В Кыргызстане его не было, иначе существовали бы и естественные враги в природе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157397/
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