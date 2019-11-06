Преподаватели училищ Минкультуры остались без зарплат

Преподаватели средне-профессиональных учебных заведений, находящихся в системе Министерства культуры, информации и туризма, остались без заработной платы. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мы не то, что повышенную, мы вообще зарплату еще не получили, хотя обещали выдать до Дня работника культуры, который отмечали 2 ноября», — сообщили они.

Преподаватели выяснили, что это произошло из-за какой-то ошибки, которую допустили в бухгалтерии Минкультуры.

«Вчера наши представители встретились с министром, он пообещал, что получим деньги сегодня. Теперь нам говорят, что в лучшем случае выплатят после 11 ноября. Почему из-за чьей-то ошибки должны страдать мы?» — отметили педагоги.

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