20:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Преподаватели училищ Минкультуры остались без зарплат

Преподаватели средне-профессиональных учебных заведений, находящихся в системе Министерства культуры, информации и туризма, остались без заработной платы. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мы не то, что повышенную, мы вообще зарплату еще не получили, хотя обещали выдать до Дня работника культуры, который отмечали 2 ноября», — сообщили они.

Преподаватели выяснили, что это произошло из-за какой-то ошибки, которую допустили в бухгалтерии Минкультуры.

«Вчера наши представители встретились с министром, он пообещал, что получим деньги сегодня. Теперь нам говорят, что в лучшем случае выплатят после 11 ноября. Почему из-за чьей-то ошибки должны страдать мы?» — отметили педагоги.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Почему вместо тротуара заезд к гостинице, и кто дал разрешение
В мэрии Бишкека рассказали, насколько повысились зарплаты столичных учителей
Минобразования лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать меньше
Премьер-министр подписал постановление о повышении заработных плат учителям
Учителям уравняли стоимость одного часа
На повышение зарплаты учителям потребуется дополнительно 1,742 миллиарда сомов
Премьер поручил изыскать финансовые ресурсы для повышения зарплаты учителей
Работникам культуры, искусства и образования на 80 процентов повысили оклады
Военнослужащим контрактной службы повысили зарплату на 30 процентов
Библиотекарям и поварам образовательных учреждений повысят зарплату
Популярные новости
Мгновения жизни. Завораживающие краски осенней Ала-Арчи и&nbsp;перевал Долон Мгновения жизни. Завораживающие краски осенней Ала-Арчи и перевал Долон
Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком &laquo;Работает эвакуатор&raquo; Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»
Поставить ограничители для проезда на&nbsp;мини-Арбате просят жители &laquo;Востока-5&raquo; Поставить ограничители для проезда на мини-Арбате просят жители «Востока-5»
На&nbsp;въезде в&nbsp;Бишкек продолжают продавать ГСМ. Финпол не&nbsp;реагирует На въезде в Бишкек продолжают продавать ГСМ. Финпол не реагирует
Бизнес
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
6 ноября, среда
20:42
Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения английским языком Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения а...
20:17
Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов
20:03
Преподаватели училищ Минкультуры остались без зарплат
19:51
Близ Бишкека посадят лес из фисташек и миндаля
19:26
Круговое движение будет на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара в Бишкеке