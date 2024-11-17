ЦИК опубликовала первые данные о явке избирателей на выборах.

На 10.00 явка избирателей на выборах в местные кенеши составила 2,77 процента (114 тысяч 348 человек).

На выборах в городские кенеши проголосовали 41 тысяча 52 человека, что составляет 2,53 процента от общего числа избирателей (1 миллион 620 тысяч 243).

На выборах в айыльные кенеши явка составила 2,93 процента: свои голоса отдали 73 тысячи 295 человек из 2 миллионов 514 тысяч 796 зарегистрированных избирателей.

Всего по Кыргызстану зарегистрировано 4 миллиона 135 тысяч 39 избирателей.

Голосование продлится до 20.00.