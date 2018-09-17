Ждем инвесторов? Бизнесмен купил здание за $1,5 миллиона, госорганы отобрали

Глава Национального бизнес-альянса Сталбек Акматов сегодня пожаловался президенту Кыргызстана на сложности инвесторов.

По его словам, иностранный бизнесмен вложил $1,5 миллиона в покупку здания. Он планировал открыть производство, но госорганы забрали у него объект. Теперь предприниматель не может вернуть ни здание, ни свои деньги.

«До сих пор проблема не решена. Нет справедливости в бизнес-среде. Не к кому обратиться, кроме как к вам. Несмотря на все обращения в аппарат президента, ответы так и не получены. Может быть, обращение до вас и не дошло», — заключил Сталбек Акматов.

Сооронбай Жээнбеков пообещал взять обращение бизнесмена под свой личный контроль.