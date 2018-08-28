Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения. Поправки в законодательство вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что целью законопроекта является сохранение и интенсификация связей с бывшими гражданами за рубежом, их детьми и внуками, привлечение в страну интеллектуального капитала и инвестиций через бывших граждан Кыргызстана для обеспечения стабильного развития общества и устойчивого роста экономики.

Статусом гражданина кыргызстанского происхождения предлагается наделять иностранцев, ранее состоявших в гражданстве Кыргызстана, являющимися супругом (супругой), детьми или внуками лица, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызстана, вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству КР.

Они смогут свободно въезжать и выезжать из страны без оформления визы с предъявлением удостоверения бывшего гражданина Кыргызстана, проживать и работать в стране без оформления вида на жительство и разрешения на работу, им не надо регистрироваться в уполномоченном органе по прибытии в Кыргызстан. Организации образования и здравоохранения независимо от форм собственности обязаны устанавливать для лиц, обладающих статусом бывшего гражданина, такие же размеры оплаты за обучение, как и для граждан Кыргызстана.

«Лица, получившие статус гражданина кыргызстанского происхождения, продолжат пользоваться практически всеми правами граждан КР. Однако они не смогут избирать и быть избранными, не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службе, в правоохранительных органах, вооруженных силах и судах», — отмечается в справке-обосновании.