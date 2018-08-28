19:44
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Власть

Депутат предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предлагает ввести статус гражданина кыргызстанского происхождения. Поправки в законодательство вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что целью законопроекта является сохранение и интенсификация связей с бывшими гражданами за рубежом, их детьми и внуками, привлечение в страну интеллектуального капитала и инвестиций через бывших граждан Кыргызстана для обеспечения стабильного развития общества и устойчивого роста экономики.

Статусом гражданина кыргызстанского происхождения предлагается наделять иностранцев, ранее состоявших в гражданстве Кыргызстана, являющимися супругом (супругой), детьми или внуками лица, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызстана, вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству КР.

Они смогут свободно въезжать и выезжать из страны без оформления визы с предъявлением удостоверения бывшего гражданина Кыргызстана, проживать и работать в стране без оформления вида на жительство и разрешения на работу, им не надо регистрироваться в уполномоченном органе по прибытии в Кыргызстан. Организации образования и здравоохранения независимо от форм собственности обязаны устанавливать для лиц, обладающих статусом бывшего гражданина, такие же размеры оплаты за обучение, как и для граждан Кыргызстана.

«Лица, получившие статус гражданина кыргызстанского происхождения, продолжат пользоваться практически всеми правами граждан КР. Однако они не смогут избирать и быть избранными, не имеют права занимать должности на государственной и муниципальной службе, в правоохранительных органах, вооруженных силах и судах», — отмечается в справке-обосновании.
Ссылка:
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Вкладыши о гражданстве несовершеннолетних хотят отменить с 1 января 2019 года
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Генпрокуратура Казахстана ответила. Речь об этапировании уулу Дамирбека не идет
Двойное гражданство. Стоит ли наказывать за него?
За сокрытие двойного гражданства ЦИК предлагает ввести уголовное наказание
Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом
МИД подтвердил наличие гражданства Казахстана у арестованного депутата
У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
В ГРС заявления от политбеженцев о лишении их гражданства КР не поступали
Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него
Популярные новости
Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в&nbsp;манипуляции цифрами Новые рабочие места. Премьер-министра уличают в манипуляции цифрами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 августа
Дональд Трамп назвал лучшего друга США Дональд Трамп назвал лучшего друга США
Президент Кыргызстана находится с&nbsp;визитом в&nbsp;Туркменистане. Фоторепортаж Президент Кыргызстана находится с визитом в Туркменистане. Фоторепортаж
Бизнес
Смотри телеканалы Setanta Sport только на&nbsp;О!TV Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников