Письмо о наличии у Клары Кабиловой иного гражданства отозвали из ЦИК

Письмо о наличии иного гражданства у Клары Кабиловой общественная организация, возглавляемая Эркингуль Иманкожоевой, отозвала. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

Как пояснила ИА «24.kg» член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева, проблема решилась сама собой, и Клара Кабилова должна получить мандат.

Отметим, Эркингуль Иманкожоева также входит в список кандидатов в депутаты от партии «Ата Мекен». В пятом созыве она представляла СДПК.

Клара Кабилова претендует на место Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Гульнара-Клара Самат — бывший председатель ЦИК. На выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году она заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.