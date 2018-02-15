На индексацию зарплаты простых кыргызстанцев денег нет. Депутаты возмущены

В парламенте через шесть лет вновь вернулись к законопроекту об индексации доходов населения с учетом инфляции. Документ сегодня рассматривают во втором чтении.

Напомним, депутат Максат Сабиров предложил индексировать доходы, чтобы рост цен на товары и услуги не приводил к снижению жизненного уровня населения. То есть зарплата, пенсии, стипендии и другие виды доходов и выплат должны увеличиваться по мере роста розничных цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Но правительство выступает против документа. На индексацию доходов с учетом инфляции нужно 3 миллиарда сомов. Таких денег в бюджете нет, поэтому правительство считает закон преждевременным.

Профильный комитет Жогорку Кенеша уже отклонил законопроект из-за отрицательного заключения правительства. Но депутат Максат Сабиров уверен, что правительство должно работать над тем, чтобы исполнять нормы, которые прописаны в Конституции. Он напомнил, что не предлагает индексировать все затраты. Депутат считает, что должен индексироваться только доход тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума.

«Вы говорите, что повышаете по мере возможности зарплаты. Конечно, повышаются зарплаты у министров и других чиновников. А посмотрите, как растут зарплаты у тех, кто получает меньше 5,5 тысячи сомов. Шесть лет назад сказали, что закон преждевременный. Столько времени прошло, а результата нет. Когда его исполнять? Еще через 6-7 лет?» — возмутился Максат Сабиров.

Депутат Наталья Никитенко раскритиковала кабмин за то, что за столько времени ничего не сделали для того, чтобы изменить положение.

«На политические проекты деньги находятся. А когда речь заходит об уровне жизни населения, то денег нет. У правительства нет плана, как решить эту проблему, как предусмотреть средства в бюджете. Отрицается и ничего не предлагается, а жизнь людей становится сложнее с каждым днем. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается. Вместо того чтобы говорить, что нет средств, нужно рассчитать и предложить варианты решения проблемы, нужно поднимать и индексировать зарплаты», — предложила депутат.