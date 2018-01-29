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Власть

Алмамбет Шыкмаматов: Виновники аварии на ТЭЦ не должны отделаться отставками

По факту аварии на ТЭЦ Бишкека следует создать межведомственную комиссию, куда войдут депутаты Жогорку Кенеша, независимые журналисты и представители правительства. Об этом ИА «24.kg» заявил лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, только в этом случае можно выяснить реальную причину аварии на ТЭЦ и установить ее виновников.

Сейчас вокруг аварии много противоречий. Если не будет независимой комиссии, разговоры не утихнут. Тогда все больше будет подозрений, что $386 миллионов, потраченные на реконструкцию ТЭЦ, ушли впустую.

Алмамбет Шыкмаматов

«Правительство само должно быть заинтересовано в объективном расследовании аварии. Оправдания дадут обратный эффект, поскольку люди чувствуют холод на себе», — сказал депутат.

Лидер парламентской фракции выразил надежду на то, что спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков инициирует внеочередное заседание законодательного органа.

«Вопрос аварии на столичной ТЭЦ должен быть первым в повестке дня пленарного заседания. Бишкек — миллионный город, мерзнут все: дети в больницах, женщины в роддомах. Я надеюсь, что завтра спикер созовет депутатов на внеочередную сессию», — добавил Алмамбет Шыкмаматов. 

Вопрос ответственности лиц, допустивших аварию, будет решаться после того, как парламентарии услышат ответы правительства. Его отставка ничего не решит. От того, что придут другие, теплее не станет. Виновники не должны отделаться одной отставкой.

Алмамбет Шыкмаматов
На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Изучением обстоятельств аварии занимается и Генеральная прокуратура.
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