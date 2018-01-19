Социал-демократы поставили «двойку» вице-премьеру и министру экономики

Члены парламентской фракции СДПК признали отчет о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности неудовлетворительным.

С докладом сегодня на заседании фракции выступали вице-премьер Санжар Муканбетов и заместитель министра сельского хозяйства Эркин Чодоев. Министр экономики Артем Новиков не отчитывался, но присутствовал.

Лидер социал-демократов Иса Омуркулов считает, что надежды на этих чиновников нет. Они гробят сельское хозяйство.

«Вас в министерстве работает 5 тысяч человек. Фонд годовой заработной платы составляет 1 миллиард 200 миллионов сомов. Но вы же ничего не делаете, хотя созданы все условия. Аграрный сектор в упадке. Зачем нам такое министерство? Зачем нам такие чиновники?» — сказал он.