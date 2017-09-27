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Власть

Казахстан поставляет необогащенную муку в Кыргызстан

В Кыргызстане не проверяют ввозимую муку из Казахстана на соответствие. Об этом сегодня на заседании сообщил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Директор Департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения КР Толо Исаков рассказал о необходимости обогащения муки.

Во время обработки на мельнице мука теряет минералы и витамины. Во всех других странах обогащают муку, в том числе в Америке, России. В рамках ЕАЭС убрали ветеринарный и другие виды контроля. Поэтому из Казахстана ввозят необогащенную муку. Мы говорили об этом РК и представителям.

Чыныбай Турсунбеков

«В ЕАЭС обращались с письмом, сообщили, что есть такая проблема: Казахстан в стране распространяет обогащенную муку, а нам отправляет необогащенную. Мы усилили контроль на внутреннем рынке и говорили Казахстану, что не дадим реализовать их муку в Кыргызстане», — сказал он.

Спикер отметил, что Казахстан проверяет ввозимый товар из Кыргызстана. Если товар не соответствует требованиям, его отправляют обратно. «Мы так же должны работать. Но у нас нет контроля. В КР ввозят необогащенную муку, распространяют. Никто не знает, какого она качества. Значит, контролирующие органы заинтересованы в этом», — считает Чыныбай Турсунбеков.
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