18:40
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

Уволенный замминистра культуры заработал меньше 300 тысяч сомов. Но имеет 5 авто

Уволенный с должности заместителя министра культуры, информации и туризма Фархад Бекманбетов заработал в 2016 году 287,2 тысячи сомов. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

В собственности чиновника нет жилья, но есть пять автомобилей (Toyota Mark II, Mazda 626, BMW 318 и два «Мерседеса»).

Его близкий родственник заработал 109,4 тысячи сомов, владеет машиной Mazda Premacy.

Фархад Бекманбетов занимал должность замминистра с февраля 2016-го до мая 2017-го. В феврале 2017-го за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей ему объявляли выговор. Позже на заседании правительства его предложили уволить, после чего премьер-министр подписал распоряжение об освобождении от должности.
Ссылка:
просмотров: 1484
Версия для печати
Материалы по теме
Замглавы Минсельхоза зарабатывает за счет занятий наукой и продажи акций
Глава Минэкономики КР подрабатывает педагогом
Глава ГКНБ в 2016 году заработал меньше своего близкого родственника
У главы Минфина нет ни жилья, ни транспорта
Замирбек Осмонов, будучи главой ГНС, не имел ни жилья, ни транспорта
Глава таможни в 2016-м заработал более 800 тысяч сомов. О расходах не отчитался
Глава Госфиннадзора заработал больше 2 миллионов сомов за счет продажи авто
Замминистра культуры, информации и туризма Кыргызстана предложили уволить
Как заставить чиновников оформлять имущество на себя
Качество деклараций о доходах чиновников Кыргызстана оставляет желать лучшего
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Темир Сариев о&nbsp;приговоре Текебаеву и&nbsp;Чотонову: политически ангажированный Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно