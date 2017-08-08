Уволенный замминистра культуры заработал меньше 300 тысяч сомов. Но имеет 5 авто

Уволенный с должности заместителя министра культуры, информации и туризма Фархад Бекманбетов заработал в 2016 году 287,2 тысячи сомов. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

В собственности чиновника нет жилья, но есть пять автомобилей (Toyota Mark II, Mazda 626, BMW 318 и два «Мерседеса»).

Его близкий родственник заработал 109,4 тысячи сомов, владеет машиной Mazda Premacy.

Фархад Бекманбетов занимал должность замминистра с февраля 2016-го до мая 2017-го. В феврале 2017-го за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей ему объявляли выговор. Позже на заседании правительства его предложили уволить, после чего премьер-министр подписал распоряжение об освобождении от должности.