Депутаты отклонили проект об установке памятника герою повести Чингиза Айтматова

Сегодня на пленарном заседании при обсуждении проекта постановления об установке в Бишкеке памятника «Первый учитель — Дуйшен» депутат Дастан Бекешев попросил коллег не принимать его.

По его словам, депутаты опозорятся, если примут постановление. «Это прерогатива местного кенеша и мэрии — принимать такие решения. Это же будет прецедент, затем начнут из Баткена, Иссык-Куля просить поставить кому-то памятник», — сказал Дастан Бекешев и предложил направить проект в комитет для дачи соответствующего поручения мэрии столицы и Бишкекскому горкенешу.

Напомним, инициаторы сообщали, что установка памятника поднимет имидж учителей. Планировалась его установка в парке на пересечении улиц Абдумомунова, Тыныстанова и Фрунзе.