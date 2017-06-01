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Власть

Депутаты отклонили проект об установке памятника герою повести Чингиза Айтматова

Сегодня на пленарном заседании при обсуждении проекта постановления об установке в Бишкеке памятника «Первый учитель — Дуйшен» депутат Дастан Бекешев попросил коллег не принимать его.

По его словам, депутаты опозорятся, если примут постановление. «Это прерогатива местного кенеша и мэрии — принимать такие решения. Это же будет прецедент, затем начнут из Баткена, Иссык-Куля просить поставить кому-то памятник», — сказал Дастан Бекешев и предложил направить проект в комитет для дачи соответствующего поручения мэрии столицы и Бишкекскому горкенешу.

Напомним, инициаторы сообщали, что установка памятника поднимет имидж учителей. Планировалась его установка в парке на пересечении улиц Абдумомунова, Тыныстанова и Фрунзе.
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