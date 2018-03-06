Неизвестные сломали забор вокруг дома журналиста Улугбека Бабакулова

Неизвестные сломали бетонный забор вокруг дома журналиста Улугбека Бабакулова. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По словам Улугбека Бабакулова, инцидент произошел в минувшую пятницу. Дома находился его брат. Домочадцы написали заявление в Аламудунское РОВД. Улугбек Бабакулов отметил, что на место сразу прибыл участковый. В милиции ИА «24.kg» подтвердили, что заявление приняли. Сейчас проводится проверка. Дело пока не возбуждено.

Улугбек Бабакулов отметил, что систематически получает угрозы в личном чате в Facebook.

В одной из последних публикаций Улугбек Бабакулов обратил внимание на бездействие спецслужб Кыргызстана в отношении тех, кто в социальных сетях призывает к расправе над представителями узбекской национальности. После депутаты от СДПК Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадаминов призвали лишить Бабакулова гражданства. Однако вместо выявления и наказания провокаторов ГКНБ возбудило уголовное дело за разжигание розни против журналиста. Улугбек Бабакулов покинул страну.