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Неизвестные сломали забор вокруг дома журналиста Улугбека Бабакулова

Неизвестные сломали бетонный забор вокруг дома журналиста Улугбека Бабакулова. Об этом он сообщил ИА «24.kg»

По словам Улугбека Бабакулова, инцидент произошел в минувшую пятницу. Дома находился его брат. Домочадцы написали заявление в Аламудунское РОВД.  Улугбек Бабакулов отметил, что на место сразу прибыл участковый.  В милиции ИА «24.kg» подтвердили, что заявление приняли.  Сейчас проводится проверка. Дело пока не возбуждено. 

Улугбек Бабакулов отметил, что систематически получает угрозы в личном чате в Facebook. 

В одной из последних публикаций Улугбек Бабакулов обратил внимание на бездействие спецслужб Кыргызстана в отношении тех, кто в социальных сетях призывает к расправе над представителями узбекской национальности. После депутаты от СДПК Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадаминов призвали лишить Бабакулова гражданства. Однако вместо выявления и наказания провокаторов ГКНБ возбудило уголовное дело за разжигание розни против журналиста.  Улугбек Бабакулов покинул страну. 
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