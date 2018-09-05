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Общество

В какой стране получил политическое убежище журналист Улугбек Бабакулов

Журналист Улугбек Бабакулов получил политическое убежище во Франции. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, вернуться на родину он пока не может. «Я вынужден по прихоти экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева теперь находиться за пределами страны. Власти Франции предоставили мне и моей семье возможность обустроиться здесь», — сказал Улугбек Бабакулов.

В отношении журналиста в июле 2017 года ГКНБ возбудил уголовное дело по по статье 299 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР. По версии следствия, Улугбек Бабакулов опубликовал ряд статей провокационного характера, нацеленных на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений на сайте международного информагентства «Фергана.ру» и других ресурсах.

В одной из последних публикаций Улугбек Бабакулов обратил внимание на бездействие спецслужб Кыргызстана в отношении тех, кто в социальных сетях призывает к расправе над представителями узбекской национальности, называя их «сартами».

Депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадаминов потребовали лишить Улугбека Бабакулова гражданства КР. Улугбек Бабакулов неоднократно заявлял, что за его домом следят неизвестные, но на его сигналы никто не обратил внимание.

В 2017 году журналист покинул Кыргызстан и проживал в одной из стран СНГ.
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