Программа PESAC разрушила все предприятия Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил ее лидер Иса Омуркулов.

По его словам, создавать Национальный холдинг государственных предприятий рано. Проект сырой и требует доработки. «Для начала необходимо выяснить, что сделано Министерством экономики с 2010 года. Программа PESAC разрушила все предприятия. Почему это произошло? Никто не отвечает», — сказал Иса Омуркулов.

В 1994 году Кыргызстан и США подписали документ, именуемый «Проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий» (PESAC).

Он добавил, что холдинг лишь навредит экономике Кыргызстана. «Вы опять хотите разрушить работающие предприятия. Не даете ни копейки, а только разрушаете. Нужно начать с министра экономики и начальников отделов. Всех нужно уволить. Вы по одному управлять не можете, но предлагаете создать холдинг. Разве у нас есть такие менеджеры? Вы их вырастили?» — задался он вопросом.

В итоге фракция СДПК вернула законопроект о создании холдинга на доработку.