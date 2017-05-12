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Власть

Программа PESAC разрушила все предприятия Кыргызстана

Программа PESAC разрушила все предприятия Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил ее лидер Иса Омуркулов.

По его словам, создавать Национальный холдинг государственных предприятий рано. Проект сырой и требует доработки. «Для начала необходимо выяснить, что сделано Министерством экономики с 2010 года. Программа PESAC разрушила все предприятия. Почему это произошло? Никто не отвечает», — сказал Иса Омуркулов.

В 1994 году Кыргызстан и США подписали документ, именуемый «Проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий» (PESAC).

Он добавил, что холдинг лишь навредит экономике Кыргызстана. «Вы опять хотите разрушить работающие предприятия. Не даете ни копейки, а только разрушаете. Нужно начать с министра экономики и начальников отделов. Всех нужно уволить. Вы по одному управлять не можете, но предлагаете создать холдинг. Разве у нас есть такие менеджеры? Вы их вырастили?» — задался он вопросом.

В итоге фракция СДПК вернула законопроект о создании холдинга на доработку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51547/
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