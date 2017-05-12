Программа PESAC разрушила все предприятия Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявил ее лидер Иса Омуркулов.
По его словам, создавать Национальный холдинг государственных предприятий рано. Проект сырой и требует доработки. «Для начала необходимо выяснить, что сделано Министерством экономики с 2010 года. Программа PESAC разрушила все предприятия. Почему это произошло? Никто не отвечает», — сказал Иса Омуркулов.
В 1994 году Кыргызстан и США подписали документ, именуемый «Проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий» (PESAC).
В итоге фракция СДПК вернула законопроект о создании холдинга на доработку.