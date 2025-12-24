13:33
За 9 месяцев 2025 года в Кыргызстане создано 229,2 тысячи рабочих мест

В 2024 году было создано 263,1 тысячи рабочих мест, за 9 месяцев 2025 года — еще 229,2 тысячи, сообщил в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По его словам, за последние два года в республике отмечается значительный рост занятости. В эти показатели отражают последовательную работу государства по расширению рынка труда и поддержке экономической активности.

Он добавил, что в 2025 году вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, направленный на обеспечение баланса интересов работников и работодателей. Документ закрепляет дистанционный и смешанный форматы занятости, а также вводит квоты для лиц с ограниченными возможностями и выпускников детских домов.

«Одновременно усиливается социальная защита населения. За два года повышена заработная плата отдельных категорий бюджетных работников, врачей и среднего медицинского персонала. Среднемесячная заработная плата за 10 месяцев 2025 года составила 42 тысячи 919 сомов, что на 19,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышены и пенсии: минимальный размер достиг 7,5 тысячи сомов, средняя пенсия составила 11 тысяч 254 сома», — сказал глава кабмина.

Он добавил, что для поддержки регионов, многодетных матерей и детей реализуются программы «Бала береке» и «Келечекке салым».

«В рамках программ открыты счета для 3 тысяч 100 детей, на которые перечислено 548,3 миллиона сомов. По инициативе президента продолжается реализация проекта «Социальный контракт»», — подчеркнул председатель.
