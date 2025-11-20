10:29
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

СМИ выяснили, почему спецпосланник главы США отказался от встречи с Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил встречу с Владимиром Зеленским в Турции из-за отсутствия у того интереса к мирному плану Белого дома. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Владимир Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам собеседника журналистов, «Россия никогда не примет».

Кроме того, украинский президент хотел обсуждений в более широком формате, с представителями Евросоюза.

Другой американский чиновник отметил, что поводом для переноса стала также внутриполитическая ситуация в Украине — в частности коррупционный скандал вокруг ближайших советников Зеленского.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп уполномочил Стива Уиткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить встречу, когда стало очевидно, что прогресса не будет.

«Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского», — подчеркнул источник, добавив, что Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения нового американского мирного плана, если примет такое решение.

Издание уточняет, что новое предложение Трампа предполагает предоставление России полный контроль над Донбассом и заморозку существующей линии фронта в Херсоне и Запорожье в обмен на гарантии безопасности для Киева. Также США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими, но Украина не обязана этого делать.

По информации Financial Times, американо-российское предложение предполагает сокращение численности ВСУ в два раза, отказ Киева от ключевых категорий вооружений и военной помощи США, а также отказ от Донбасса. Также оно включает в себя признание «официального статуса» канонической Украинской православной церкви и объявление русского языка государственным в Украине.

«Я могу подтвердить, что предложение США и России было передано украинцам через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главу РФПИ Кирилла Дмитриева секретарю Совета нацбезопасности Украины Рустему Умерову», — написал журналист издания Кристофер Миллер в Х, ссылаясь на источники. Отмечается, что Зеленский «остался недоволен» этим предложением.

На прошлой неделе Стамбул посетил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Целью своего визита он назвал «разблокировку процесса обменов».

Сообщалось, что Москва и Киев договорились возобновить обмен пленными.

Напомним, третий раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 23 июля в Стамбуле. После этого в процессе произошла пауза.

Ранее отмечалось, что в Украине разразился большой коррупционный скандал. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у министра юстиции Германа Галущенко и близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Были опубликованы фото с сумками, набитыми пачками валюты. Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. 

НАБУ также предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. Вчера его по решению суда арестовали.

Тимуру Миндичу удалось покинуть страну до начала скандала. Украинские СМИ пишут, что его успели предупредить и дали возможность сбежать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351576/
просмотров: 687
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за скандала? Уиткофф отменил переговоры с главой офиса президента Украины
Ситуация в Украине. Возобновляется активизация в переговорном процессе
Бельгийский депозитарий готов судиться с ЕС в случае изъятия активов России
Ситуация вокруг Украины. США впервые подтвердили, что РФ требует сдачи Донбасса
У США осталось не так много возможностей для новых санкций против России — Рубио
Киев остановил переговоры с Москвой, заявил чиновник, но его не так поняли
Украинский вопрос. Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине Tomahawk
Трамп не планирует встречаться с Путиным, пока не будет сделки по Украине
Приближается окончательное разрешение украинского конфликта — Кирилл Дмитриев
Популярные новости
Почему железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на&nbsp;Всемирные игры кочевников Садыр Жапаров пригласил президентов стран региона на Всемирные игры кочевников
Бабанов, Исаков, Кулов и&nbsp;Текебаев&nbsp;&mdash; громкие заявления на&nbsp;фоне проблем энергетики Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
В&nbsp;Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и&nbsp;водительских прав В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Бизнес
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
20 ноября, четверг
10:27
В рыбоводческих хозяйствах Таласской области выявлены факты нарушений В рыбоводческих хозяйствах Таласской области выявлены ф...
10:01
Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом
09:50
На 62 миллиона сомов закупит топливо ОАО «Кыргызкомур»
09:45
Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута
09:39
СМИ выяснили, почему спецпосланник главы США отказался от встречи с Зеленским