Скончался один из авторов Государственного флага Кыргызстана Жусуп Матаев

Фото 24.kg. Скончался народный художник Кыргызстана Жусуп Матаев, автор флага КР

На 69-м году жизни ушел из жизни один из авторов Государственного флага Кыргызской Республики, народный художник КР Жусуп Матаев. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Он родился 21 февраля 1956 года в селе Озгоруш Токтогульского района Джалал-Абадской области. В 1978-м окончил Фрунзенское художественное училище, а в 2004 году — Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева.

Творческий путь начал в Государственном художественном фонде Киргизской ССР, где он работал с 1978 года. В разные годы был художником-оформителем Нарынского филиала фонда, занимался самостоятельным творчеством, преподавал в Кыргызском государственном художественном училище имени Семена Чуйкова, а также работал за рубежом.

Жуусуп Матаев стал автором ряда значимых произведений, среди которых портреты и тематические картины «Т.Сатылганов», «Композитор Ж.Шералиев», «Б.Бейшеналиев», «Байбиче», «Кыз куумай». Его работы хранятся в Национальном художественном музее имени Гапара Айтиева, Национальном историческом музее и Нарынском областном краеведческом музее.

С 1980 года он активно участвовал в республиканских и международных выставках, его персональные экспозиции проходили как в Кыргызстане, так и за его пределами. Произведения выставлялись в странах СНГ, Европе, Азии и Австралии.

Художник совмещал творчество с педагогикой, воспитал целое поколение молодых мастеров, многие из которых стали известными художниками страны. С 1992 года являлся членом Союза художников Кыргызстана.

Труд и вклад Матаева были высоко оценены: награжден медалью «Данк» (2011), знаком «Отличник культуры КР» (2019), удостоен званий «Заслуженный деятель культуры КР» (2019) и «Народный художник КР» (2022).

Светлый образ Жусупа Матаева навсегда останется в памяти народа. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким художника.
