Власть

Минюст Кыргызстана получил 25 новых служебных автомобилей

Фото кабмина. Минюст КР получил 25 новых служебных автомобилей

Министерство юстиции КР получило 25 новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс- службе кабмина.

По ее данным, ключи от техники передал председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев.

В ходе церемонии он подчеркнул значимость юристов в укреплении верховенства права и отметил, что законы и договоры играют важную роль в развитии рыночной экономики. Адылбек Касымалиев выразил гордость за кыргызстанских юристов, защищающих интересы страны.

Глава кабмина также высоко оценил инициативы Минюста по обновлению законодательства, цифровизации госуслуг и снижению бюрократических барьеров. Среди достижений ведомства он отметил внедрение электронного нотариата, электронного апостиля, онлайн-регистрации юрлиц и электронного контроля, которые сделали услуги более прозрачными и удобными для граждан.

После вручения министр юстиции Аяз Баетов доложил о работе по дебюрократизации госуправления, подчеркнув, что упрощение процедур способствует экономическому росту и улучшению условий жизни граждан.

Завершая церемонию, Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников Минюста с обновлением автопарка и выразил уверенность, что новые автомобили помогут повысить эффективность работы ведомства.
