Соглашение о прямом авиасообщении с Венгрией ратифицировал президент Кыргызстана

Президент подписал Закон «О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении, подписанного 5 ноября 2024 года в городе Бишкек», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 июня 2025 года.

Закон направлен на проведение внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

Этот документ предусматривает создание правовых оснований для выполнения регулярных рейсов, включая перевозку пассажиров, грузов и почты. Открытие прямого воздушного сообщения станет стимулом для дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами во всех ключевых сферах.