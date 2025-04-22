Телекомпания «ЭлТР» приобретет восемь служебных автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, 21 апреля депутаты рассмотрели на комитете ряд распоряжений кабинета министров.

«По одному из них выделяется 15 миллионов 423 тысячи сомов на закупку восьми авто для компании «ЭлТР», — добавил он.

Напомним, что на средства телерадиовещательной компании «Общественное телевидение — ЭлТР» ранее на Иссык-Куле был построен собственный дом отдыха.

В СМИ сообщалось, что гостевой дом за один раз может принять до 30 сотрудников «ЭлТР».