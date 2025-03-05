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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Большинство депутатов поддерживают соглашение по кыргызско-таджикской границе

Большинство депутатов Жогорку Кенеша поддерживают соглашение по кыргызско-таджикской границе. Об этом они заявили на заседании парламента.

Народный избранник Марлен Маматалиев считает, что вопросы границ власти решили хорошо.

«Проблема границ не решается односторонне. Если так хотим, то нужно воевать, захватывать. Поэтому это решается путем переговоров и обмена территориями. Я не скажу, что мы проиграли в этом вопросе. Мы доверились президенту, он дал поручение Камчыбеку Кыдыршаевичу, и вопросы границ решились хорошо», — сказал он.

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Нардеп Надира Нарматова отметила: депутаты VII созыва должны радоваться тому, что возможность решить вопросы границ выпала им.

«Потому что мы создаем историю. Мы ответственно выполнили свои обязанности по делимитации границ с Узбекистаном. Соглашение с Таджикистаном мы одобрили без обсуждения и вопросов. Народ благодарит нас за это. Но разговоры среди населения бывают разные. Это мировая практика. Если 50-60 процентов граждан согласны, тогда в стране будет мир», — сказала она.

Надира Нарматова призвала коллег думать о двусторонних отношениях между странами, стабильности в республике и ответственности перед народом, когда дают интервью СМИ.

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Парламентарий Миргул Темирбаева напомнила, что ни один из президентов до этого не брался за делимитацию и демаркацию кыргызско-таджикской границы.

«Ни у кого на это не было политической воли. Относились к этому равнодушно, и это можно даже назвать предательством. Временно решали только приграничные конфликты и жили, дожидаясь окончания своего президентского срока. Садыр Жапаров же дал поручение Камчыбеку Ташиеву, чтобы окончательно решить приграничные споры. Вопросы границ решились. Давайте поблагодарим их за это», — сказала она.

С коллегами согласились депутаты Балбак Тулобаев, Аккулу Бердиев, Саидбек Зулпуев, Кундузбек Сулайманов, Таалайбек Масабиров, Жаныбек Кыдыкбаев, Эрнис Айдаралиев, Жалолидин Нурбаев, Жайлообай Нышанов и другие.

Ранее Султанбай Айжигитов высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321818/
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