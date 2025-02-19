В Жогорку Кенеше дала присягу новый депутат

В Жогорку Кенеше приняла присягу новый депутат от партии «Ата Журт Кыргызстан» Гулсункан Жунушалиева.

Она пришла на место сдавшей мандат Гулшаркан Култаевой.

Гулсункан Жунушалиева родилась 16 июля 1969 года в селе Кочкор Кочкорского района Нарынской области.

В 1992-м окончила философский факультет Томского государственного университета.

1992-1998 — преподаватель Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова (Каракол);

с 1998 года по настоящее время — преподаватель кафедры философии Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева;

с 2021-го по настоящее время — проректор по государственному языку и воспитательной работе КГМА.

Баллотировалась в Жогорку Кенеш VII созыва.