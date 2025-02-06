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Власть

Садыр Жапаров провел переговоры с главой постоянного комитета парламента КНР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в Китай провел переговоры с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления межпарламентского сотрудничества, а также перспективы совместных инициатив в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Чжао Лэцзи отметил, что отношения между странами вышли на исторически высокий уровень, сотрудничество во всех областях достигло плодотворных результатов.

Садыр Жапаров подчеркнул значимость кыргызско-китайских отношений, основанных на вековых традициях добрососедства, взаимопомощи и сотрудничества. Он особо отметил успехи Китая в инновациях, искусственном интеллекте, возобновляемых источниках энергии и IT-технологиях и важность обмена опытом в области государственного управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319069/
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