Избиения в СИЗО. Замглавы СИН не стал комментировать ситуацию

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил заместителя председателя Службы исполнения наказаний Кемеля Садыкова рассказать, что происходит в ведомстве.

«Говорят, у вас там избивают, убивают. Не знаю, насколько это подтверждается фактами, но периодически в СМИ появляется информация о том, что в ваших учреждениях творится беспредел. Хотелось бы услышать от вас подробную информацию», — сказал он.

Замглавы СИН ответил, что им никто не жаловался, а претензии поступали в правозащитные организации и прокуратуру.

«Сейчас разбирательство ведут органы прокуратуры. И чтобы не мешать этой проверке в ее объективности, беспристрастности и всесторонности, я бы воздержался от расширенного ответа и предложил бы дождаться ответа, который надзорный орган, думаю, в ближайшее время предоставит», — сказал он.

Напомним, 24.kg стало известно, что 22 декабря 2024 года заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний. В институте омбудсмена сообщали, что в бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку.