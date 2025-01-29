Сотрудникам СИН, передавшим заключенным запрещенные предметы, увеличат штраф

Служба исполнения наказаний разработала законопроект, которым предлагается для сотрудников ведомства увеличить размеры штрафов за поставку заключенным запрещенных предметов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя СИН Кемель Садыков.

По его словам, за повторное нарушение этим законопроектом предусмотрена уголовная ответственность.

Замглавы СИН добавил: сейчас за то, что сотрудник СИЗО или колонии пронесет заключенному мобильный телефон, он будет оштрафован на 17,5 тысячи сомов.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что можно тысячу раз увеличивать размеры штрафов и сроков, но, пока сотрудникам СИН не поднимут заработную плату, с коррупцией в службе покончить не получится.

Кемель Садыков ответил, что не знает, когда им повысят зарплату, и надеется, что решение по этому вопросу будет.