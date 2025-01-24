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Власть

За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой

Президент Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно распоряжению, подписанному главой государства, выговор объявлен за допущенные грубые нарушения в работе при подготовке государственного визита президента в Китай.

Фото Чрезвычайный и Полномочный Послом Кыргызской Республики в КНР Актилек Мусаева

«За допущенные грубые нарушения в работе при подготовке государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику, выразившиеся в несанкционированном направлении вербальной ноты китайской стороне, а также нарушение служебной этики общения государственных служащих», — говорится в сообщении.

Отметим, что президент Садыр Жапаров последний государственный визит в Китай совершил в мае 2023 года. В рамках визита он также принял участие в первом саммите «Китай — Центральная Азия».

Актилек Мусаева была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике 27 сентября 2022 года. С 2009 по 2013 годы она работала первым секретарем и советником посольства КР в Китае.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317892/
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