Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года

Все работники государственных, муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ с 50-процентной долей участия государства и их дочерних организаций обязаны до конца 2024 года застраховать свои дома или квартиры. Соответствующее распоряжение подписано в кабинете министров.

Госорганам и органам местного самоуправления поручено в двухмесячный срок инициировать изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие обязательное получение страхового полиса об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий в ОАО «Государственная страховая компания».

Кыргызстанцы не смогут рассчитывать на подключение своего жилья к коммуникациям (свет, газ, водопровод, отопление, канализация); получить справку с места жительства, о составе семьи и другие, получить регистрацию или сняться с учета по месту жительства и месту пребывания, если они не застрахуют свои жилые помещения.

Государственным телерадиокомпаниям, Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, Службе регулирования и надзора за финансовым рынком поручено проводить информационно-разъяснительную работу о преимуществах обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий.

Ранее заместитель начальника управления страхования и перестрахования ОАО «Государственная страховая организация» Азат Кендирбаев сообщал, что охват страхования жилья в Кыргызстане составляет всего 17 процентов.