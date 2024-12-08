В тюрьму! Камчыбек Ташиев снова жестко высказался о коррупции среди чиновников

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев при посещении строительства школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше вновь высказался о коррупции среди чиновников.

Фото СМИ. Камчыбек Ташиев снова жестко высказался о коррупции среди чиновников

По его словам, государственные служащие в Кыргызстане уже не могут жить без коррупции. Поэтому Камчыбек Ташиев инициирует жесткие меры и считает, что необходимо ужесточить наказание за коррупционные преступления.

Он еще раз подчеркнул: отныне чиновники могут не рассчитывать на то, что отделаются штрафом за коррупционные преступления. «Будут сидеть в тюрьме», — сказал глава ГКНБ.

Он напомнил, что ранее президент страны поставил перед органами власти одну из важнейших задач — сохранение безопасности и борьба с коррупцией.

«У нас за последние 32 года коррупция пустила такие корни. Она остается пока. Мы решили столько проблем, например, с криминалом. А коррупция осталась. Нужно искоренить ее. Поэтому борьба с ней будет жесткой», — добавил Камчыбек Ташиев.

Напомним, ранее глава спецслужб на заседании Жогорку Кенеша в первом чтении презентовал депутатам законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции.

Законопроектом предусматриваются отказ в принятии на военную службу, в правоохранительные органы или подразделения судебных исполнителей в случае, если супруг (супруга) обвиненного в коррупции или его близкие родственники признаны виновными в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо в отношении которого (кандидата) уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям; обязательный и пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей лицам, виновным в совершении коррупционных преступлений.