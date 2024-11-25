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Власть

Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Австрию

Накануне президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Австрийскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

В международном аэропорту Вены Садыра Жапарова встретил руководитель протокола Федерального министерства по европейским и международным делам Австрии Максимилиан Хеннинг.

В честь прибытия делегации на флагштоках аэропорта были подняты государственные флаги Кыргызстана и Австрии, а также подготовлена ковровая дорожка.

В рамках визита глава КР проведет двусторонние переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в узком и расширенном форматах. Также запланированы встречи с федеральным канцлером Карлом Нехаммером и председателем Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312099/
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