Акылбек Жапаров рассказал в парламенте, собирается ли он уйти в отставку

На заседании Жогорку Кенеша глава кабмина Акылбек Жапаров ответил, собирается ли он уйти в отставку.

Депутат Дастан Джумабеков сказал, что доклад председателя кабинета министров об исполнении республиканского бюджета за 2023 год и республиканском бюджете КР на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов показался будто последним.

«Будто бы вы прощались с нами», — сказал нардеп.

«Стесняюсь сказать, не дождетесь. В следующем году презентация будет еще лучше. Это веление бога и решение президента. Насколько будет доверие главы государства, столько и будем работать. Садыр Жапаров говорил, что я буду премьер-министром, который будет работать дольше предыдущих. Я, наверное, к этому приближаюсь», — сказал Акылбек Жапаров.