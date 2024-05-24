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Власть

Акылбек Жапаров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде встретился с лидером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сердар Бердымухамедов передал слова приветствия президенту Садыру Жапарову.

В свою очередь Акылбек Жапаров передал слова приветствия от Садыра Жапарова.

Глава кабмина поздравил президента Туркменистана с 300-летием со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги и выразил благодарность за открытие памятника великому кыргызскому писателю, сыну всего тюркского мира Чингизу Айтматову в культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги.

Акылбек Жапаров отметил важность укрепления торгово-экономических связей между двумя государствами, развития вопросов транзитного транспорта, импорта электроэнергии и других аспектов развития двустороннего сотрудничества.

В 2023 году товарооборот между двумя странами составил $63 миллиона 546 тысяч.

«При этом имеется значительный незадействованный торгово-экономический и инвестиционный потенциал кыргызско-туркменских взаимоотношений. Считаю необходимым и далее наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать возможности для совместного выхода на рынки третьих государств», — сказал председатель кабмина.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

В завершение встречи Акылбек Жапаров сказал, что кыргызская сторона ожидает визита главы Туркменистана и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294920/
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